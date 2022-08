Sure bilister sprøjter sprinklervæske efter Per Elvang Søndergaard

Når Per Elvang Søndergaard og gutterne i cykelklubben Hjortekærs Gamle Bukke cykler rundt på de nordsjællandske landeveje, må de ofte føle bilisters raseri.

»Vi ved godt, at det måske tager 20-30 sekunder ekstra at overhale vores gruppe, men meget ofte bliver folk sure og ræser forbi, lige ind foran os, og så får vi et strint