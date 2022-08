Tangsalat tilbagekaldes på grund af risiko for hepatitis

Den Kinesiske Købmand tilbagekalder et parti tangsalat, fordi der er risiko for, at produktet er forurenet med hepatitis E. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse fredag.

Der er tale om tangsalat af mærket Asian Choice, som har en nettovægt på 225 gram og er holdbar til 25. juli 2023. Varenummeret på produktet er F45033.