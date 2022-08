60-årig mand død i trafikulykke ved Randers

En 60-årig mand er torsdag død i en trafikulykke ved Ringvej Syd syd for Randers. Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Ifølge politiet skete ulykken mellem en bil og et køretøj med et arbejdsredskab - muligvis en traktor - der var ved at udføre noget arbejde.

- Der er tale om en form for arbejdsredskab - en traktor eller sådan noget - der kører og klipper kanter ved vejen. Og så kommer der en personbil og påkører det her køretøj.