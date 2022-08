»Vi ser fald i indlæggelser, i smittetilfælde og der er ingen trusler omkring kapaciteten af intensivpladser. Med lidt optimisme tror jeg, at vi er kommet igennem det værste med den sommerbølge, vi har haft,« siger han, som også har hæftet sig ved at der ikke var grund til panik omkring varianten BA 2.75.

Samtidig henviser han til, at en række nye studier – bl.a. et dansk – viser, at man er ganske godt beskyttet mod BA5 og formentlig også mod andre lignende omikronvarianter, hvis man har fået tre vaccinestik og tidligere har været smittet med omikron.

»Problemet er lige nu, at det er længe siden, at især de ældre blev vaccineret. De har faldende immunitet, og vi skal være klar til at rykke boosterstikket frem hos dem, hvis situationen udvikler sig,« siger han.