Onsdag fik en flok tyre den ultimative straf for at have jaget og udsat to køer for voldsomme parringsoverfald ved Molslaboratoriet i Nationalpark Mols Bjerge på Djursland.

I alt fire tyre blev aflivet med riffelskud, efter de blandt andet havde jaget den ene af køerne ned i et mudderhul for derefter at bedække den – altså parre sig med koen – på skift.