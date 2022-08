Men trygheden er vigtig for kunderne og for De Danske Statsbaners medarbejdere, fortæller underdirektøren.

Ud over vagterne vil DSB også øge bemandingen i sin overvågningsafdeling. Her vil fremover være to ansatte døgnet rundt til at varetage videoovervågningsopgaver.

Det sker, samtidig med at stationernes overvågningskameraer får en overhaling. 700 nye kameraer skal sættes op på 46 stationer for at øge kvaliteten.

Hele pakken koster DSB 24 millioner kroner om året. Selskabet vil løbende lave evalueringer og justeringer af vagtordningen.

- Udgangspunktet er, at vagtordningen er noget, vi fortsætter med fremover. Hvis det viser sig, at vi skal skalere op eller ned i antallet af vagter og stationer, må vi kigge ind i, hvordan tingene udvikler sig, siger Lars Gøtke.