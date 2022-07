Styrelses eksperter undsiger råd til PFAS-udsatte gravide

Når Sundhedsstyrelsen vurderer, at kvinder udsat for PFAS roligt kan blive gravide og amme, er det forkert.

Det mener flere fagfolk, som er medlemmer af en ekspertgruppe, hvis input anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af, skriver TV 2.

- Det virker helt forkert, når det står som vores konklusion, at kvinder udsat for høj PFAS-eksponering trygt kan blive gravide og amme. Fordi det mener vi ikke, at der er faglig dokumentation for, siger Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin og forskningsleder ved Syddansk Universitet, til TV 2.