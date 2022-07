- Jeg har indset sagens alvor, og hvor idiotiske mine handlinger var. Jeg er også parat til at tage en eventuel straf, lære af dette og så komme videre i livet, siger landstræneren.

Ward Wiklund fik for nylig opgaven som cheftræner for Önnered. Klubben skriver, at der fortsat er tillid til ham.

Til gengæld får han ikke mulighed for at følge U-18-landsholdet til VM, da han er blevet erstattet som følge af fredagens hændelse.

Klokken cirka 9.20 fredag modtog politiet en anmeldelse om, at en mand havde sagt til personalet i en indtjekningsskranke, at han havde en bombe i sin taske, da han blev spurgt, hvad der var i den.

Politiet udtalte i den forbindelse, at der var tale om en 29-årig svensk statsborger, der var i lufthavnen med et sportshold, han er træner for.