54-årig mand fundet død efter sejltur - var meldt savnet i en uge

Politiet ved endnu ikke, hvad der er gået forud for dødsfaldet. Men man har fundet noget tøj fra manden, som var ude at fiske fra sin båd i det sydlige Lillebælt.

- Vi er ved at undersøge sagen. Men man har fundet noget påklædning fra ham, og han har formodentlig været ude at stampe orm, som det hedder. Og i den forbindelse er båden nok drevet fra ham, og det ser ud til, at han har forsøgt at svømme i land, siger Hølmkjær.