Mette F. besøger kæmpe spejderlejr: Jeg har selv været spejder

Det fortæller Mette Frederiksen i en live video på Spejdernes Lejrs Facebook-side.

Her fortæller hun også, at hun selv har været spejder gennem mange år.

- Det vigtigste ved at være spejder er, at man får lov til at indgå i et fællesskab med andre mennesker. Tit og ofte tror jeg, det er et fællesskab, hvor man får lov at være, også selv om man måske ikke passer ind andre steder, siger hun.

I løbet af ugen har den store spejderlejr tiltrukket flere besøg. Blandt andet har prinsesse Benedikte og borgmestre og byrådsmedlemmer fra 75 ud af 98 kommuner været forbi. Det fremgår af Spejdernes Lejrs hjemmeside.