Hunde forgiftet af hash bliver hastet til dyrlægerne

- Forgiftning med hash er ikke ualmindeligt. Men der er geografiske forskelle, og det er vigtigt at få med, siger hun.

Med det henviser Christine Fossing til, at risikoen for, at ens hund gnasker euforiserende stoffer i sig, er størst i de store byer.

Men i hele landet er der områder, hvor misbrugere færdes, eller hvor der handles med stoffer.

Og der skal man som hundeejer være særligt opmærksom på, hvad ens firbenede ven stikker snuden i.

Det er dog sjældent, at hunde kommer i kontakt med stærke stoffer som amfetamin, ligesom Melvin gjorde, fortæller Christine Fossing.

Nina Skyum-Nielsens hund - en Welsh Cardigan Corgi - blev begge gange forgiftet, da den blev luftet i eller omkring Grøndalsparken på grænsen mellem Vanløse og Frederiksberg.