Alle verdens fugle har nu fået et dansk navn

De tre ildsjæle tog udgangspunkt i fuglenes latinske, engelske og tyske navne.

Gruppen har gået efter, at navnene skulle være så korte så muligt, de har undgået personnavne, men hvis en fugl lever i et bestemt lokalområde har det skullet indgå i navnet.

Jacob Jensen, som er chef for Naturafdelingen i Dansk Ornitologisk Forening, mener, at de danske navne på verdens fugle er med til at bringe dem tættere på danskerne. Det siger han i pressemeddelelsen.

- De videnskabelige navne på latin ligger nok ikke på rygraden hos de fleste, så det er meget værdifuldt med danske navne, fordi det gør det nemmere at lære fuglene at kende, få et forhold til dem og måske endda bare tale om dem, siger han.