6529 har fået tilbud om hjælp til at finde ledig studieplads

Afvisningen kan skyldes, at der var andre, som kom foran i køen på grund af et højere karaktergennemsnit. Eller også kan det skyldes, at andre var bedre til optagelsesprøven.

Det var efter midnat mellem onsdag og torsdag, at de håbefulde ansøgere fik at vide, om de var kommet ind på drømmestudiet eller ej.

Vejledningen har til formål at hjælpe de kvalificerede ansøgere mod et alternativ. Det siger Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som står for samtalerne.

- De kvalificerede ansøgere får et tilbud om at få vejledning, og det er der heldigvis mange, som benytter sig af, så vi har haft travlt ved telefonerne og computerne i dag (fredag, red.), siger hun.