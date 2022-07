To mænd ville ind på først en natklub og en halv time senere på en café. Men mens etniske danskere fik lov at komme ind, blev de to mænd med anden etnisk baggrund end dansk afvist af dørmændene begge steder. De to mænd klagede til Ligebehandlingsnævnet, som fastslog, at de have været udsat for forskelsbehandling pga. etnisk oprindelse og skulle have en godtgørelse på 5.000 kr. for hver af krænkelserne. Den vurdering tilsluttede Østre Landsret sig efterfølgende.