Hvert andet forsøg på at ansætte sygeplejersker er forgæves

46 procent af alle forsøg på at besætte en sygeplejerskestilling har været forgæves, svarende til 4930 stillinger. Det samme gælder for 26 procent af pædagogstillingerne – 4360 i alt – og for 11 procent af lærerne.

Tallene dækker over perioden fra september 2021 til februar 2022 og er baseret på 11.100 svar for jobopslag.

Netop de velfærdsfag har også svært ved at få nye studerende ind på uddannelserne, viste årets optagelsestal, der udkom onsdag aften. Her var der blevet optaget 18 procent færre studerende på sygeplejerskeuddannelsen sammenlignet med 2019. Det svarer til 711 studerende.