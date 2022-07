Frank McCaughey fra Nordirland er forsvundet under sit ophold i Danmark. Politiet leder efter den 29-årige nordirer, der sidst er set onsdag den 13. juli om eftermiddagen.

Sidst han blev set var på Aalborg Station, hvor han talte med politiet. Her fortalte den 29-årige nordirer, at han var på vej til København. Dette er senere blevet bekræftet af et vidne, der har set Frank McCaughey stige ombord på toget mod København.