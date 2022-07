Jolle fundet drivende i Limfjorden - leder efter personer

En drivende jolle blev torsdag morgen set i Limfjorden ud for Aalborg Portland uden fører. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Politi og beredskab leder med helikopter og både efter personer, der måtte være faldet i vandet.

- Der er ting, der tyder på, at der har været personer på båden. Blandt andet at motoren er sænket, og at der er åbnet for benzindækslet, siger vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.