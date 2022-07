Tourfest: Myndigheder forventer trafikkaos i Glyngøre

Hjemmeværnet er udkommanderet for at assistere med at styre trafikken. Først vil bilister blive gelejdet ind på byens parkeringspladser, og når de er fyldt, bliver parkeringsarealer uden for byen taget i brug. Herfra vil der være shuttlebusser til bymidten.

Også Skive Kommune beretter om et forventet trafikkaos på sin hjemmeside. Kommunen opfordrer alle, der har mulighed for det, til at tage cyklen.

Det er navnlig ved Glyngøre-afkørslen fra Rute 26, at der forventes problemer.

Ved festpladsen på byens stadion, Interfjord Park, vil der kun være parkering til biler med handicapskilt, pressen og så selvfølgelig Jonas Vingegaard og hans følge.

Kommunen oplyser, at der bliver åbnet for salg af drikkevarer på Interfjord Park klokken 13.30, mens salg af mad åbner klokken 15.