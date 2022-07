47-årig har mistet livet efter trafikulykke nær Viborg

Manden blev efterfølgende erklæret død.

Der skal nu afholdes ligsyn, hvilket politiet gør i alle den slags sager, forklarer Anders Olesen.

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige, hvad der førte til, at manden mistede herredømmet over bilen.

- Det er formentlig en snoet vej kombineret med høj hastighed, men det ved vi ikke endnu, siger vagtchefen til B.T.

Politikredsen fik anmeldelsen om sagen klokken 22.44 onsdag aften.