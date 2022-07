Studerende: Flere lærervikarer skal hjælpes ind på uddannelsen

Sygeplejerskerne har selv råbt op om forholdene i årevis, og sidste år strejkede de for bedre løn og arbejdsvilkår, hvilket dog blev stoppet af et politisk lovindgreb efter godt to måneder.

Bliver lønnen for sygeplejerskerne hævet, er Dorthe Boe Danbjørg sikker på, at det vil kunne trække folk til faget. Både de, der har forladt faget, og de, der skal til at vælge uddannelse.