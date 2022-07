Men allerede onsdag aften kan ministeriet fortælle, at 60.034 ansøgere er blevet optaget på en videregående uddannelse.

Af velfærdsuddannelserne er det pædagoguddannelserne, som kan byde flest studerende velkommen. Alligevel er der for uddannelsen tale om et fald på 15 procent sammenlignet med 2019.

»De her meget vigtige fag er rygraden i vores velfærdssamfund, og vi kommer i år til at have mange ledige studiepladser særligt på sygeplejerskeuddannelsen. Det er dybt bekymrende. Der er allerede nu problemer med at få besat mange af de ledige stillinger på området, så vi har brug for flere nye studerende. Der er en tendens i tiden, der tilsiger, at jo mere akademisk en uddannelse er, jo finere er den. Det ser vi også i år, hvor få, specifikke uddannelser i højere grad tiltrækker de unge. Jeg vil indkalde de faglige organisationer og uddannelser til en alvorlig drøftelse af, hvad vi i fællesskab kan gøre for at vende udviklingen. Regeringen vil også bede Reformkommissionen om at bidrage med anbefalinger til løsninger,« siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.