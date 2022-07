10.000 ventes at fylde Glyngøre for at hylde Vingegaard

Hjemmeværnet vil assistere politiets betjente med at guide trafikanter på plads. På en rundstrækning i byen vil der være parkering forbudt.

Fra parkeringsområder uden for bymidten vil der være transport i shuttlebusser til Interfjord Stadion, står der i pressemeddelelsen.

Her kan man også læse, at politiet vil være til stede for at sikre en festlig og fornøjelig afvikling af arrangementet.