28/07/2022 KL. 05:00

Socialdemokrat har lobbyet imod partiets egen alkoholpolitik

En socialdemokrat med efternavnet Hækkerup er til det kommende folketingsvalg kandidat for et parti, som kæmper for indførslen af en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol. Som ansat lobbyist hos bureauet Rud Pedersen har hun samtidig stået i spidsen for at bekæmpe netop en sådan grænse.