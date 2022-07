Sejlede på automatpilot

Efter ulykken forklarede en af danskerne i ulykken, en ung kvinde, til italiensk politi, at de »blev blændet af solen, og automatpiloten var tændt«, skriver Il Messaggero, der også beretter, at de to danske mænd angiveligt skulle have opholdt sig på broen, da ulykken skete, mens de to kvinder opholdt sig i agterstavnen.

Mediet skriver også, at båden sejlede over 30 knob – mere end 55 km/t. – ved påsejlingen. Sejlbåden skulle angiveligt have krydset motorbådens vej. Ifølge søfartsreglerne skal motorbåde vige for sejlbåde.