Økonom til ny lottomillionær: Bedste råd er at bevare normalitet

Derudover kan det ske, at ens omgangskreds kan føle sig berettiget til en bid af kagen. Eller et tilskud til køb af lejlighed, støtte til et godt formål eller lignende.

- Så er risikoen, at man kommer til at opleve, at pengene alligevel ikke er ens egne.

- Der kan også være noget socialt isolerende i at sige nej til kravene, siger Christian Bjørnskov.

På baggrund af sin forskning anbefaler professoren, at lottomillionærer fortæller så få som muligt om formuen, og at de gør lidt ekstra ud af hverdagen uden at blive prangende.

De 759 millioner kroner er den højeste præmiesum, der nogensinde har været på højkant i Danmark.