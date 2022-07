Ambassadør: Ukrainere rejser hjem for at ordne praktiske ting

Selv om der stadig er krig i Ukraine, ser den ukrainske ambassade i København nu en ”tendens”, hvor ukrainske flygtninge i Danmark vender hjem.

Der er tale om midlertidige ture tilbage, og det er der flere grunde til. Det fortæller ambassadør Mykhailo Vydoinyk til Ritzau.

- Det kan eksempelvis være, at de vil se deres lejligheder. Vi er ved at forberede os på vintersæsonen, og desværre har Rusland ødelagt mange vinduer og beboelsesbygninger. Så for at bevare varmen skal der puttes nye vinduer i, siger Mykhailo Vydoinyk.