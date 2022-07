Kirker og rådhuse oplever flere vielser efter to coronaår

I Frederiksborg Slotskirke i Hillerød er der booket 20 procent flere vielser i år end i 2021. Ifølge provsten Jørgen Christensen er der to coronaår, der skal indhentes.

Gennem de sidste to år med corona har befolkningen opsparet et behov for at tage til fest og tage til bryllup igen.

Det siger samfundsforsker Johannes Andersen, der er lektor emeritus og ekstern lektor på institut for politik og samfund ved Aalborg Universitet, til Kristeligt Dagblad.

- Alt for længe måtte vi udsætte det sociale samvær med mange i festligt lag. Og en virkelighed med krig i Europa og mørke udsigter gør behovet for at fejre noget så livsbekræftende som et bryllup stærkere. Det bliver en bekræftelse af livet og kærligheden i en ellers dyster tid, siger han til avisen.