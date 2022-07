- Det her er ikke noget, som den almindelig dansker vil mærke fra den ene dag til den anden. Vi har været i gang ganske længe i Danmark med at forberede os på denne situation, siger Dan Jørgensen.

Reduktionen på 15 procent skal ske i perioden fra 1. august til 23. marts.

Dan Jørgensen nævner blandt andet, at der er sket store ændringer i den danske industri for at reducere gasforbruget.

- Det betyder, at vi har bedre muligheder for at fylde vores lagre op.

- Og det er de lagre, der skal sikre, at produktionen stadig kan fortsætte, og at de mennesker, der er afhængige af gas til opvarmning i private hjem, stadig kan få den opvarmning i en situation, hvor der bliver lukket for gassen, siger ministeren.