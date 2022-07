Alternativet med nyt forslag: Vil indføre "kørekort" til kæledyr

For at køre bil skal man have kørekort. Det synes at være en omstændighed, som langt de fleste Danmark kan blive enige om.

Nu vil Alternativet så indføre en lignende ordning for, at man kan få lov til at have kæledyr. Partiet, som har et enkelt mandat i Folketinget, vil ved Folketingets åbning til oktober stille et beslutningsforslag