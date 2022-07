Fem tilfælde af berygtet coronavariant fundet på en uge

- Vi følger det nøje, ligesom vi følger andre undervarianter nøje. Det kan være svært at forudsige, hvordan en eventuel bølge med her variant vil komme til at se ud, siger han.

Han tilføjer, at SSI følger data fra Indien, hvor varianten første gang blev fundet, og andre lande, hvor den er registreret.

- Det ser ud til, at det kan være temmelig varierende, om den sætter af og laver en ny bølge, siger Søren Alexandersen.

BA.2.75 har den vakt opsigt i Indien, fordi den ser ud til at smitte meget hurtigt.