Rullepølse var skyld i listeriaudbrud med dødelig udgang

Analyser har vist, at det skyldes to sygdomsudbrud på samme tid, hvor folk er blevet syge af to forskellige typer af sygdommen.

Og smittekilden til det ene af sygdomsudbruddene er altså nu fundet.

I alt otte personer blev smittet i udbruddet. En af dem er død som følge af smitten.

- Vi har netop fundet et match mellem otte sygdomstilfælde og listeria fra en Danish Crown-virksomhed i Oldenburg i Tyskland, der producerer rullepølse.

- Syv af de otte patienter blev interviewet, og de havde alle spist rullepølse. Når vi efterfølgende har været i kontakt med de supermarkeder, som patienterne havde handlet i, har vi konstateret, at rullepølse fra Danish Crown i Oldenburg gik igen flere steder, siger Annette Perge, sektionsleder i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.