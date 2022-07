Ingen vandt 740 millioner kroner rekordstor lottopulje

Der blev dog uddelt lidt millioner tirsdag. Omkring 5,7 millioner kroner blev vundet i gevinst ved at have alle fem vindertal plus et enkelt stjernetal rigtigt, men der var ingen danske vindere her.

For at vinde den store præmie kræver det alle fem vindertal plus begge stjernetal.

En enkelt dansker havde alle fem vindertal, men ingen stjernetal. Det giver en gevinst på 986.623 kroner.

Eurojackpot havde premiere 23. marts 2012 og trækkes fast hver fredag og tirsdag aften. Puljen kan maksimalt være op til 750 millioner kroner.