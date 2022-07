Danmark har for femte gang siden ulvens genkomst i 2012 fået et nyt kuld ulvehvalpe. Det stod klart, da et vildtkamera i det såkaldte Skjern-revir i Vestjylland i slutningen af juni fangede en ulvemor med syv små hvalpe efter sig. Det er siden blevet bekræftet, at der som minimum er en enkelt hvalp mere i kuldet.

Og selv om Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen, der er en del af den danske ulveovervågning, havde forventet et kuld nye hvalpe i år, er det rart endelig at få syn for sagen.