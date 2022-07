- I øjeblikket har vi en stor russisk ubåd, der er i gang med at transitere gennem de danske farvande på vej mod Østersøen. Det er en ret stor ubåd på omkring 140 meter, og den har følgeskab af to russiske fartøjer, siger Steffen Lund.

- Det er en opgave, hvor vi følger den russiske ubåd og eskorterer den ned gennem danske farvande for at sikre os, at de kommer godt igennem. Og vi står til rådighed, hvis de har brug for hjælp eller har nogle spørgsmål.

Udbåden er på vej til Flådens Dag i Rusland, der skal afholdes i Sankt Petersborg.