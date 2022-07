740 millioner kroner er i spil i rekordstor lottopulje

I Danske Spil er der forventning om, at muligheden for at vinde det rekordstore beløb vil få mange til at deltage i tirsdag aftens lotteri.

- Mange holder sommerferie, men vi forventer alligevel, at der er rigtig mange danskere, der deltager i lotteriet i aften.

- Det ville være rigtig stort for os, hvis en dansker gik hen og vandt, og vi tror og håber, at det kan ske i dag.

- Det ville slå alle tidligere rekorder med flere armslængder, siger Malene Mølgaard, der er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil.