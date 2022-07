Livreddere advarer: For lidt væske kan gøre badetur farlig

- Så kan man blive omtåget og have svært ved at styre kroppen og i sidste ende have brug for assistance, siger han.

Han anbefaler at pakke godt med vand, men også at supplere med sukkerholdig væske såsom juice eller saft. En madpakke er også smart at have med, mener driftslederen, selv om man måske ikke mærker sulten så godt i varmen.

- Det kan være en god rugbrødsmad, når man kommer op fra badning, eller inden man går i, foreslår Lasse Serup Jensby.

Han fremhæver desuden de klassiske solråd om at bruge solcreme samt at søge skygge mellem 12 og 15, hvor solen står højest.