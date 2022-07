Husk vand og salt når varmen rammer Danmark

Især ældre skal være opmærksomme, og det samme bør deres nærmeste være.

- Mange ældre mister fornemmelsen for, hvornår de er tørstige. Derfor er det en god idé at stille en kande vand eller saftevand foran dem, så de smådrikker dagen igennem.

I særlig risiko er ældre, der får blodtrykssænkende- eller vanddrivende medicin.

- De skal sørge for at få salt. Det kan være i form af kiks, chips eller lidt ekstra salt på maden. Og så er det vigtigt at undgå alkohol, da det er vanddrivende, siger Gunnar Gislason.

Rådene bliver dog snart mindre presserende. Allerede sidst på onsdagen dukker de første skyer op i den sydvestlige del af landet, og i løbet af aftenen og natten trækker byger, der kan være kraftige og med torden, op over landet.