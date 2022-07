For femte gang udvider ulvepar: Otte nye hvalpe er født

- Vi har på kameraer kunnet se, at hunulvene i de to territorier har haft synlige digevorter fra starten af maj. Så der har været stærke indikationer på, at der faktisk var født hvalpe i begge territorier.

Otte hvalpe er over gennemsnittet, siger forskeren.

- Det er ikke mange kuld, der er født i Danmark, men gennemsnitligt får ulve mellem fem og seks hvalpe per kuld. Så otte er klart over gennemsnittet. Men det første kuld hvalpe i 2017 var også på otte hvalpe, så det er ikke uhørt.

- Normalt tolker vi det sådan, at når et par yngler for første gang og producerer otte hvalpe, så tør vi godt sige, at de ikke er fødebegrænsede, fortæller han.

Det militære øvelsesområde er et godt sted for ulve at slå sig ned, fortæller Kent Olsen.