Flere personer undersøges for forældreegnethed og flere får nej

Mens antallet af sager er lidt mere end fordoblet, er antallet af afslag steget endnu mere. I 2021 fik 94 sager afslag, hvor der var 25 afslag i opgørelsen fra 2019.

Tallene fra 2019 dækker dog kun over de sidste ni måneder af året. Det skyldes, at det først var 1. april 2019, at Region Syddanmark overtog opgaven fra Statsforvaltningen.

Der er uenighed om, hvorvidt udviklingen er positiv eller ej.

- Som læge kan jeg godt gå og frygte, at jeg behandler for mange, hvor børnene ikke får det godt. Hos os taler vi om, at vi hellere skal bede om én vurdering for meget end én for lidt, siger Helle Olesen Elbæk, klinikchef på fertilitetsklinikken i Skive, til Kristeligt Dagblad.