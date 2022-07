Afgørelse kan stoppe folkeskoler i at bruge Chromebooks

Formand for IT-Politisk Forening Jesper Lund siger til Politiken, at Datatilsynets afgørelse er "en meget hård fortolkning" af en afgørelse fra EU-Domstolen.

Den satte en stopper for en aftale om udveksling af data mellem EU og USA. Det gjorde den, fordi myndigheder i USA kunne få adgang til europæiske oplysninger.

Jesper Lund ser risiko for, at Datatilsynets linje vil ramme meget bredt.

- Det gælder formentlig alle, der bruger skyen. Det bør sende chokbølger gennem alle offentlige myndigheder og virksomheder, siger Jesper Lund til Politiken.

Lærerforeningen i Helsingør Kommune udtaler til Politiken, at det kan blive et stort problem for undervisningen efter sommerferien.