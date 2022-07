Flere lejere kan ikke betale husleje og får lejemål ophævet

- Den gruppe, der nu kommer i klemme, er de dårligst stillede af vores beboere. De har ikke mange penge tilbage i budgettet til at klare uforudsete udgifter, siger han.

Michael Demsitz understreger, at man forsøger at lave afdragsordninger for lejere, inden det kommer til en ophævelse af lejemålet.

- Vi kan forlænge afdragsordningen, men vi skal også sikre, at de kan betale.

- Det er vigtigt at finde en balance mellem at hjælpe beboere i klemme og samtidig sikre, at det ikke bare ender med at være naboen, der kommer til at betale hele gildet, siger han.