30/07/2022 KL. 06:00

Venstre vil pille ved noget af det helligste for at få nedbragt ventetider ved domstole

Venstre kalder stigende sagsbehandlingstider hos landets domstole for et så stort retssikkerhedsmæssigt problem, at partiet nu foreslår at forenkle retsplejen på flere områder, selv om partiet erkender, at det også kan gå ud over netop retssikkerheden.