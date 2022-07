17 organisationer klager til EU over Lynetteholmen

- Koalitionen bag skrivelsen mener ikke, at dette med sikkerhed kan udelukkes og kræver derfor, at Lynetteholm-projektet bliver sat på pause, indtil en høring af alle østersølandene er foretaget, og den danske stat har sikret en nul-løsning for projektet, lyder det i pressemeddelelsen.

Kommunikationschef i By & Havn Kristian Wederkinck Olsen henviser til, at Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har konkluderet, at blokeringseffekten er tæt på nul.

DHI’s beregninger har tidligere vist, at Lynetteholm vil blokere for 0,25 procent af vandgennemstrømningen og 0,3 procent af salttransporten.

- Deres (DHI’s, red.) rapport er endda i den såkaldte Espoo-proces med Sverige blevet tredjepartsvurderet af det hollandske firma Deltares, som har konfirmeret DHI’s beregninger.

- På den baggrund har der været en konstruktiv dialog med svenske myndigheder. De har udtrykt tilfredshed med granskningen, og de danske myndigheder har dermed afsluttet den proces, lyder det i en skriftlig kommentar.

Han påpeger, at Transportministeriet er ved at udarbejde en undersøgelse af et scenarie for en nul-løsning. Den kommer i slutningen af sommeren, lyder det.

By & Havn er bygherre på Lynetteholmen. Det er en kunstig ø, som skal forbinde Nordhavn og Refshaleøen. Den skal stå færdig omkring 2070.

Den samlede pris anslås til at være 20 milliarder kroner.