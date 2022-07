Fedtemøg klæber sig til danske kyster denne sommer

Professoren siger, at det er voldsomt mange steder i år.

Han understreger, at det ikke er giftigt, men tegn på et havmiljø i ubalance med alt for mange næringsstoffer.

Løsningen er at mindske landbrugets udledning af de næringsstoffer, som får fedtemøg til at vokse, siger han.

Greve Kommune har siden slutningen af juni renset stranden to gange om ugen for at komme fedtemøget til livs.

Det er effektivt, lige når man fjerner det, forklarer formanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Greve Kommune, Hans-Jørgen Kirstein, til Ritzau.

- Men der ligger meget fedtemøg, brunalger og tang i Køge Bugt. Så hvis vinden ændrer retning, er stranden dækket igen efter to timer.