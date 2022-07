Flere i Danmark har nu kræft i lungerne end i brysterne

Det er især regningen for tidligere tiders udbredte rygekultur, der nu betales af tusindvis af mennesker.

Med undtagelse af enkelte tilfælde af bestemte mutationer i kræftcellernes dna, luftforurening eller radon fra undergrunden så handler det om tobak.

Mellem 90 og 95 procent af alle lungekræfttilfælde vurderes således at være rygerelaterede.

- Den risiko, man påfører sig selv ved at ryge, forsvinder ikke, selv om man holder op. Mange af de patienter med lungekræft, vi ser i dag, er holdt op med at ryge, sommetider for mange år siden - men risikoen bærer de stadig med sig, siger Torben Riis Rasmussen til Berlingske.

Behandlingen af lungekræft er dog blevet bedre, og flere overlever.