Over 1000 har søgt erstatning for skader efter coronavaccine

Over 1000 mennesker har i alt søgt erstatning for skader, som de mener, skyldes vaccinen mod covid-19.

Det skriver Berlingske.

De fleste ender med at få afslag. Men 32 har indtil videre fået tilkendt erstatning.

Direktør for Patienterstatningen Karen-Inger Bast oplyser til Berlingske, at der kommer 10-15 ansøgninger hver uge, og at sagerne ”fylder en hel del”.