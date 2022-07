For fjerde gang på ti år har ulvepar i Danmark fået hvalpe

Det er ellers ret normalt for ulve at blive sammen og yngle hvert år gennem en længere årrække. Det fortæller Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus.

- Grunden til, at det kun er fjerde gang siden 2012, er, at ulvepar har haft det med at forsvinde. De når måske at yngle én gang, men så forsvinder en af dem, og så må den anden vente på en ny.

- Det betyder, at ulven har været forholdsvis langsom til at etablere sig i Danmark, selv om den har været her i ti år, fortæller han.