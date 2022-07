For halvanden uge siden kunne du se Tour de France-rytterne, og nu kan et nyt særsyn møde dig, hvis du smutter forbi Langelinje i København.

I øjeblikket ligger ”USS Gunston Hall”, et amerikansk landgangsstøtteskib, nemlig i havn for at udføre »rutinemæssigt vedligehold af skibet«, oplyser det danske forsvar på dets hjemmeside.