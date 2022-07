Dronning Margrethe har sendt kondolencebrev til Japans kejser

Shinzo Abe blev især kendt for sin økonomiske politik, der fik navnet Abenomics. Det var et forsøg på at løsne Japans rigide finanspolitik via flere offentlige investeringer, strukturelle reformer og højere forbrugsskatter.

En 41-årig mand blev anholdt i forbindelse med skudepisoden. Meldinger er gået på, at han skød Shinzo Abe bagfra med et skydevåben.

Ifølge NHK har den formodede gerningsmand tilstået angrebet og sagt, at han var utilfreds med den tidligere premierminister og ønskede at dræbe ham.