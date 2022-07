Der er fundet sprøjtemidler i halvdelen af vandværksboringer

- Lige nu er de oppe på, at over halvdelen af alle drikkevandsboringer indeholder de her stoffer. De allerseneste tal viser, at vi nok kommer op på 60 procent.

En af årsagerne til stigningen skal findes i, at boringerne de seneste år er blevet analyseret for en række nye stoffer. Dermed har tidligere vandmagasiner været forurenet på et højere niveau, end man tidligere troede.

Ifølge Walter Brüsch er vejen til renere drikkevand forholdsvis simpel, omend det vil kræve, at man planlægger flere årtier ud i fremtiden.

- Det er så simpelt at redde det danske grundlag, siger geologen.

- Man skal lade være med at gentage fortidens synder. Man skal lade være med at bruge pesticider i grundvandsparkerne der, hvor fremtidens drikkevand dannes.